Andrzej Płaczkiewicz z PiS chce być burmistrzem Bytowa

Liczba kandydatów, którzy będą się ubiegać o stanowisko burmistrza Bytowa wciąż rośnie. Swój start ogłosił już Mateusz Oszmaniec, Paweł Dykier, Marcin Pacyno, Ireneusz Gospodarek oraz Piotr Wroński. Nieoficjalnie mówi się także o Andrzeju Borzyszkowskim. Komendant policji kilka dni temu przeszedł na emeryturę. Tak więc start w wyborach ogłosi najprawdopodobniej w ciągu kilku dni. Teraz przyszedł czas na kandydata PiS. O najważniejsze stanowisko w mieście będzie się starał Andrzej Płaczkiewicz.

- Chcąc pracować na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, podjąłem decyzję o starcie w wyborach na urząd burmistrza Bytowa - mówi kandydat PiS. - Startuję jako kandydat największej partii politycznej w Polsce, partii, która wie z jakimi problemami od lat boryka się nasza gmina, partii Prawo i Sprawiedliwość. Od 18 lat miastem i gmina rządzi bezpośrednio PO choć w wyborach samorządowych startują poza „szyldem” ukrywając swą przynależność pod różnego rodzaju wspólnotami. Nie boję się wyzwań, uważam że potrafię zarządzać ludźmi, skupiać ich wobec wspólnego celu. Aktywność w samorządzie lokalnym zawsze traktowałem jako służbę mieszkańcom i codzienną troskę o nasze wspólne dobro. Kluczowa w tej działalności według mnie jest współpraca i aktywność mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców, organizacji społecznych bo to my wszyscy wspólnie tworzymy gminę, naszą małą ojczyznę. W najbliższych dniach przedstawię kandydatów na radnych oraz program. Zapraszam również mieszkańców do kontaktu i rozmów na spotkaniach, które już niebawem będziemy organizować, wspólnie z naszymi kandydatami na radnych.

Przypomnijmy, że dotychczasowy burmistrz Ryszard Sylka nie będzie startował w wyborach.