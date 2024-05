Nowy mural w Słupsku. Zdobi ścianę budynku przy ulicy Mostnika [zdjęcia]

Projekt, będący własnością klubokawiarni Cepelin, został użyczony do stworzenia wielkoformatowego obrazu na ścianie budynku przy ul. Mostnika 3. Inicjatorką tego przedsięwzięcia jest Karolina Staśkiewicz ze Słupskiego Ośrodka Kultury.

Wizerunek, który wybrano na mural nie jest przypadkowy. W sąsiedztwie ul. Mostnika jest bowiem Baszta Czarownic, czyli miejsce, które przed wiekami służyło jako więzienie, gdzie przetrzymywano również kobiety posądzane o czary. Wiosną 1701 r. trafiła tam również Kathrin Zimmermann, zwana przez ówczesnych mieszczan jako Trina Papisten. Przezwisko odnosiło się do jej wyznania, bo Zimmermann była katoliczką, co w protestanckim mieście, jakim był wtedy Słupsk (czy raczej Stolp), nie było mile widziane. Katolików protestanci określali mianem „papistów” (od papieża), stąd przezwisko Papisten. Natomiast Trina to niemieckie zdrobnienie imienia Kathrin.

Trina Papisten stroniła od swoich sąsiadów, przez co nie była przez nich lubiana, co przełożyło się na nadanie jej tego przydomka. Zajmowała się zielarstwem. Została oskarżona przez jednego ze słupskich aptekarzy o to, że zaprzedała swoją duszę diabłu i była sprawczynią zarazy wśród zwierząt hodowlanych. Oskarżenia aptekarza wynikały z pewnością z obawy o konkurencję ze strony Triny Papisten, jako zielarki.