Blog 57. FPP. Odcinek 3. W magiczym spichlerzu. Co usłyszał Witkacy

A utwory? Szymanowski, jako twórca współczesny Witkacemu, od początku zajmuje poczesne miejsce w tym cyklu, co niepomiernie mnie cieszy, bo kiedy już raz się do niego wieki temu przekonałam, to jestem wierna tej miłości. Nowością był natomiast, nie tylko dla mnie, Weinberg, odkrywany na nowo. Jego pieśni, z nutką żydowskiej, tak bliskiej nam, egzotyki, nie dość, że się publiczności podobały, to jeszcze były bardzo w nastroju i miejsca, i tematu koncertu.

A teraz to wspomniane na początku poczucie, że coś tu nie gra. Nie do końca bowiem jestem przekonana do umieszczenia w programie tego właśnie wieczoru Mozarta. Owszem, pięknie go nasi artyści zagrali, aż miło było słuchać, ale jednak… Hm, czy Witkacy słuchał Mozarta? Czy go lubił? Od razu zaznaczę, że ja w Mozarcie gustuję, bo Jan Popis, dyrektor artystyczny FPP, gdy spytałam go o tę decyzję programową, zarzucił mi niechęć do kompozytora.

Mniejsza z tym jednak, bo bardziej zmartwiło mnie co innego, a mianowicie brak prapremiery utworu napisanego specjalnie dla tego białospichlerzowego cyklu FPP. I tu już w odpowiedzi padły argumenty merytoryczne. Jeżeli dobrze zrozumiałam pana Jana, ta piękna tradycja zamówień kompozytorskich została zawieszona z dwóch powodów. Raz, ze względu na koszty. Dwa, bo trudno mieć gwarancję, że dostarczone dzieło będzie reprezentowało odpowiedni poziom. Przypomnę, że jeden z utworów zamówionych na witkacowski dzień festiwalowy nigdy nie został wykonany. Okazuje się, że był po prostu marny… Szkoda. Mam jednak nadzieję, że prapremiery wrócą na słupski festiwal, bo większość tych witkacowskich była udana i jest to zawsze dla słuchaczy duża atrakcja, a dla samej imprezy – prestiż.