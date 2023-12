Budowa nowej drogi łączącej Przyborzycką z DW 209. Jest projekt budżetu Bytowa (WIDEO)

Jest projekt budżetu na 2024 rok w gminie Bytów. Przygotowano go w ustawowym terminie do 15 listopada i teraz dyskutują nad nim radni.

Po stronie dochodów jest około 150 milionów złotych, a po stronie wydatków 170 - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - Tak więc mamy 20 milionowy deficyt. Ten deficyt nie jest niczym nadzwyczajnym, dotychczas mieliśmy jakiś 15-milionowy i nigdy nie zaciągaliśmy żadnego kredytu na jego spłatę. Nie wszystkie zadania nie udało nam się wpisać do budżetu. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych, które są w trakcie lub takie, które otrzymały dofinasowanie, czyli między innymi ulice tak zwanych kompozytorów.

Jedną z najważniejszych inwestycji będzie budowa zupełnie nowej drogi łączącej ulicę Przyborzycką z drogą wojewódzką 209.

Na to przedsięwzięcie Bytów otrzyma aż osiem milionów złotych z funduszu Polski Ład. Część trasy już jest, bo w tym roku wybudowano ulicę Przyborzycką, którą połączyły dwa ronda. Planowana inwestycja to zupełnie nowa droga o długości około kilometra z Przyborzyc do Świątkowa.