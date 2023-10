Da Vinci w Słupsku. Nie w galerii, a w szpitalu w Słupsku. To dużo większe możliwości operowania

Jakie zalety? Ogromne! - To jest przede wszystkim sprzęt, który eliminuje ułomności ludzkie, czyli drżenie mięśni operatora oraz daje dziesięciokrotne powiększenie optyczne i cyfrowe. W związku z tym, że jest tam zainstalowana kamera 3 D poprawia się głębia obrazowania. Wydawałoby się, że nadgarstek ludzki, nadgarstek operatora to najdoskonalszy staw ludzki. Tymczasem ten robot przewyższa staw nadgarstka kilkanaście razy w zakresie ruchomości. Proszę sobie wyobrazić, jaka jest precyzja. Jeśli chodzi o dotarcie do miejsc trudnych anatomicznie, to daje to możliwość dotarcia do takich miejsc, do których człowiek, stosując tradycyjne narzędzia i metody operowania, nigdy by nie dotarł – tłumaczy prezes. Robot ma bardzo szerokie zastosowanie. - Od operacji urologicznych – wycięcia prostaty, operacje dotyczące pęcherza moczowego, po chirurgię ogólną – jelito grube, okrężnicę, odbytnicę i ginekologiczne – operowanie raka trzonu macicy daje niesamowite efekty. Robotyzacja trafia również do laryngologii – to operacje w zakresie górnych dróg oddechowych – nosogardziel, krtań, migdałki. Przy chorobach nowotworowych mamy tutaj niesamowite rezultaty. Z racji tego, że mamy nowocześniejszego robota, będziemy go mogli także zastosować w chirurgii dziecięcej – wyjaśnia Andrzej Sapiński.

Lekarze już od półtora roku przygotowywali się do obsługi tego specjalistycznego urządzenia.

- Mamy powołany zespół ds. robotyzacji. To urolodzy, ginekolodzy, laryngolodzy, chirurdzy - lekarze chętni do wykonywania zabiegów z pomocą robota, którzy z własnej inicjatywy do zespołu wstąpili. To lekarze, którzy bardzo dobrze wykonują zabiegi laparoskopowe. Robotyzacja to jeszcze dużo większa precyzja – mówi Anetta Barna - Feszak, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Zakup robota operacyjnego dla słupskiego szpitala jest bardzo ważną inwestycją, gdyż w najbliższych latach specjaliści spodziewają się wzrostu liczby nowych przypadków chorób nowotworowych. Według danych za 2019 r., rak odpowiada aż za 26,38 proc. zgonów. Z chorób nowotworowych, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, najczęściej do zgonu przyczyniały się nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzeli i płuc oraz jelita grubego i odbytnicy. Wśród mężczyzn za znaczny odsetek zgonów odpowiadał nowotwór złośliwy gruczołu krokowego. Do 2028 r. lekarze prognozują wzrost zachorowań na nowotwory o 4,2 proc. w stosunku do 2019 r.