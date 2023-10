Darmowa komunikacja i dłuższe dyżury COM w Słupsku. Miasto zachęca do udziału w wyborach

To działania, którymi słupski magistrat chce zachęcić mieszkańców miasta do wzięcia udziału w wyborach.

Komunikacja miejska będzie darmowa, kursować będzie jednak standardowo, według niedzielnego rozkładu jazdy. Od poniedziałku obowiązują również dłuższe godziny pracy Centrum Obsługi Mieszkańców w słupskim ratuszu, które we wtorek, środę i czwartek czynne będzie do godziny 18. To w nim można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, dzięki któremu udział w wyborach można wziąć poza miejscem stałego zamieszkania.

- 12 października to ostatni dzień, kiedy można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Jest wiele osób, które są dzisiaj w świecie mobilnym, w podróży. Jest wiele młodych ludzi, którzy studiują poza granicami miasta. Skorzystajmy z prawa jakie mamy, weźmy udział w tych wyborach, nawet nie będąc w mieście rodzinnym, bo prawo na to pozwala. Wystarczy do czwartku zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Słupsku, do Centrum Obsługi Mieszkańców i wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Z tym zaświadczeniem mamy prawo głosowania w całej Polsce, w jakiejkolwiek komisji wyborczej – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. - Do tej chwili Centrum Obsługi Mieszkańców wydało aż tysiąc zaświadczeń. Bardzo dużo, ta aktywność jest widoczna. Żeby umożliwić w dalszym ciągu podtrzymanie tej aktywności postanowiliśmy, że od dzisiaj, do czwartku włącznie, COM wydający zaświadczenia dla mieszkańców pracuje do godziny 18 - dodaje.