Dzień bez samochodu 2023. W piątek i sobotę darmowa komunikacja miejska dla mieszkańców Słupska

Słupsk, podobnie jak inne miasta w Polsce, świętuje Europejski Tydzień Mobilności i Dzień bez samochodu. W związku z tym, przejazdy komunikacją miejską w piątek i sobotę będą w Słupsku bezpłatne – dla każdego, bez względu na wiek, bez wymogu posiadania Słupskiej Karty Mieszkańca.

Ponadto, w piątek, 22 września uruchomiona zostanie specjalna linia 0, która działać będzie przez cały weekend. Dowiezie ona w sobotę mieszkańców (oczywiście za darmo) na imprezę związaną z otwarciem węzła transportowego. Obsłuży ją w łącznie 6 pojazdów: SAN H100A z 1969 r. z Muzeum Techniki Wojskowej "Gryf", dwa piętrowe MANy ND313 Lion's City DD oraz trzy autobusy elektryczne marki Scania. Kursy zaplanowano w godzinach od ok. 10:00 do ok. 18:30 z częstotliwością co 30 minut. Dodatkowo w godzinach ramowych od około 12:00 do około 16:00, podczas trwania festynu na węźle, częstotliwość odjazdów zostanie zwiększona do co 15 minut.