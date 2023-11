„Dziewczyna stąd - Poddąbie”. Od muralu i legendy po widowisko plenerowe Bogumiła Rzeczkowska

We wtorek 14 listopada w Poddąbiu uroczyście odsłonięto mural „Dziewczyna stąd”. Odbyła się też promocja „Legendy” nawiązującej do ściennego obrazu. To jednak nie koniec kulturalnych pomysłów gminy Ustka.