Dziurawy objazd ulicy Owocowej w Słupsku. Mieszkańcy boją się o swoje samochody

Dziury, wyrwy i jazda slalomem to ostatnio codzienność dla mieszkańców ulicy Owocowej w Słupsku. Prace prowadzone na drodze dojazdowej do ich domów zmuszają ich do poruszania się objazdem. Jego stan, jak twierdzą, spędza im sen z powiek.

- W związku z remontem ulicy Owocowej w Słupsku został wyznaczony objazd. Niestety droga jest tak zniszczona, że nie ma możliwości przejechać bez wpadnięcia w dziurę – zwrócił się do nas pan Andrzej.

- Nie masz też dojścia dla pieszych na przystanek, trzeba brodzić w błocie. Od miesiąca nic nie jest robione na remontowanym odcinku. Czy naprawdę musi się coś stać? Kto zapłaci nam za uszkodzone samochody? - zwróciła się do naszej redakcji pani Agnieszka.

- Pod koniec zeszłego roku zaczęła się przebudowa ulicy. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda fatalnie. Firma, która się podjęła zadania od świąt Bożego Narodzenia nie pojawiła się na terenie budowy. Zostawili nam objazd który jest w fatalnym stanie. Dziury tak duże, że podwoziem uderza się o nawierzchnię, a przejazd wózkiem dziecięcym to już prawdziwa katorga. Bardzo proszę o interwencję – napisał do nas na początku ubiegłego tygodnia pan Marcin.