Gmina Ustka rozpoczęła budowę drogi z Przewłoki do Grabna

Umowę na budowę drogi z Przewłoki do Grabna Gmina Ustka podpisała z umowę z jej wykonawcą pod koniec ubiegłego roku. Teraz inwestycja weszła w fazę realizacji.

- Droga z Przewłoki do Grabna to jedna z większych inwestycji drogowych w naszej gminie. Jej koszt to prawie 9 milionów złotych – informuje Anna Sobczuk-Jodłowska, wójt Gminy Ustka.

Jak zapowiada pani wójt, już we wrześniu tego roku ma być gotowa ścieżka pieszo-rowerowa. Do kwietnia 2025 roku będzie wybudowana kanalizacja deszczowa, a w ślad za nią oświetlenie.

- Wykonawca całości inwestycji, firma Krężel, powinna zejść z placu budowy najpóźniej w lipcu 2025 roku – mówi Anna Sobczuk-Jodłowska. Czyli w tym terminie droga będzie gotowa.

Droga z Przewłoki do Grabna, przez które przebiega droga krajowa nr 21 z Ustki do Słupska, będzie stanowić swoistą obwodnicę Ustki. Kierowcy jadący z Przewłoki w kierunku Słupska nie będą musieli już przejeżdżać przez Ustkę i wydatnie skrócą drogę. To samo w przeciwną stronę – z Grabna będzie można skręcić bezpośrednio do Przewłoki. Ten wariant wybiorą zapewne ci, którzy będą chcieli dojechać do plaży w okolicach Orzechowa.