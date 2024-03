Kierowcy chcą remontu drogi Główczyce-Damnica. Projekt przebudowy już prawie gotowy

- Jestem kierowcą, przejeżdżam tym odcinkiem codziennie łącznie dwieście kilometrów. Czy ktoś się tą drogą interesuje? Rozumiem, że można tę drogę naprawić doraźnie, ale to rozwiązanie na kilka godzin. Ktoś z władz mógłby się przejechać tędy, my mieszkańcy korzystamy z drogi codziennie, jeździmy do pracy. Przejechać autobusem to tragedia, a co dopiero samochodem osobowym – powiedział nam kierowca z powiatu słupskiego, prosząc o interwencję.

- Może zainteresowalibyście się drogą od Główczyc do Damnicy? Jazda na tym odcinku to istna tragedia – wtóruje mu kierowca z gminy Główczyce.

W sprawie stanu drogi Główczyce-Damnica zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. Modernizacja trasy jest w planach, ale trudno o konkretne terminy. Najpierw potrzebny jest projekt.

- Aktualnie trwa procedura opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Główczyce – Damnica (otrzymano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w listopadzie 2023 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego). Planowany termin zakończenia ww. dokumentacji to 29.03.2024 r. Powyższy termin może ulec wydłużeniu, w przypadku przedłużającej się procedury uzyskania uzgodnień, opinii czy decyzji jak również otrzymania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) – odpowiada Paweł Bojkowski, zastępca dyrektora ZDP w Słupsku. - Jednocześnie informuję, że powiat słupski otrzymał dofinansowanie na przebudowę odcinka drogi 1139G w miejscowości Wielka Wieś, której realizacja planowana jest (po otrzymaniu decyzji ZRiD dla ww. odcinka oraz podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim) od III kwartału 2024 r. - dodaje.

Do czasu przebudowy odcinka Główczyce-Damnica, na trasie będą wykonywane prace polegające na bieżącym utrzymaniu nawierzchni dróg.