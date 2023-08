Kobylnica nie będzie miastem, ale w działaniach nie ustaje

Pod koniec grudnia 2022 roku Rada Gminy Kobylnica jednomyślnie poparła rozpoczęcie procedury zmiany statusu miejscowości Kobylnica. Główna miejscowość gminy miała zostać miastem, a cała gmina w tej sytuacji – gminą miejsko-wiejską. W marcu radni podjęli uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta i skierowali go do wojewody pomorskiego.

Po konsultacjach okazało się, że biorący w nich udział zarówno mieszkańcy gminy, jak i samej Kobylnicy, w około 90 procentach poparli utworzenie miasta.

Brak rynku i za blisko Słupska

Nadzieje więc na miejskość były ogromne, ale wniosek przepadł. Już sam etap opiniowania nie wypadł pomyślnie. Wojewoda pomorski wydał opinię negatywną. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów dostrzeżono: "Wprawdzie rozwój Kobylnicy ukierunkowany jest na miejską zabudowę, a w planach miejscowych przewidziano m.in. koncentrację obiektów usługowych ośrodkotwórczych w centralnej części miejscowości, to obecnie w Kobylnicy nie występuje jednak typowo miejska zabudowa pierzejowa, wyznaczająca granice przestrzeni publicznych, zwłaszcza najważniejszej w postaci rynku. Na chwilę obecną miejscowość nie posiada zatem w pełni rozwiniętej tkanki miejskiej. Układ osadniczy oraz przemysłowy miejscowości związany jest z bezpośrednim sąsiedztwem Kobylnicy z miastem Słupsk i zdaje się stanowić jego uzupełnienie. Świadczy o tym choćby umiejscowienie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych przy granicy z miastem. Miejscowość nigdy wcześniej nie posiadała praw miejskich”.

Kobylnica jest samodzielna

- Na 36 wniosków gmin o nadanie praw miejskich miejscowościom 34 zostały przyjęte. Nawet w tych przypadkach, gdy mieszkańcy byli przeciw albo frekwencja podczas konsultacji znikoma. Odmówiono w przypadku miejscowości Sułów w gminie Milicz, w której już jest jedno miasto, a nie może być więcej. I nam. Ubolewam nad tym, ale nie ma co płakać. Będę dalej dążył do tego, by Kobylnica stała się miastem, bo na to zasługuje. Na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego poparły nas wszystkie związki i unie samorządowe, które zajęły stanowisko, by rozporządzenie zostało ponownie przeanalizowane. Teraz przed nami kolejne batalie – zapowiada wójt Leszek Kuliński.