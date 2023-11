Koniec zalewania ulicy Piłsudskiego w Słupsku? Ruszyła budowa wyczekiwanego zbiornika retencyjnego [ZDJĘCIA]

Zadaniem podziemnego zbiornika retencyjno-rozsączającego, który powstanie na skarpie przy słupskim skateparku będzie przejęcie wezbranej intensywnymi opadami fali, przetrzymanie jej i rozsączenie jej do gruntu piaszczystego, co spowolni odpływ wody do kolektora deszczowego przy ul. Piłsudskiego. Oprócz tego, wykonane zostaną przyłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej i powstaną dojazdy do obsługi technicznej zbiornika. Cały teren, na którym znajdować się będzie zbiornik zostanie zagospodarowany – pojawią się zatem elementy małej architektury, takie jak ławki. Będą też nowe nasadzenia zieleni i oświetlenie.

Nowy zbiornik ma skutecznie zapobiec zalewaniu niżej położonych posesji przy ul. Piłsudskiego. Takiego rozwiązania mieszkańcy domagali się od lat. Do lokalnych podtopień w tym rejonie miasta dochodziło niejednokrotnie, szczególnie w czasie ulewnych, letnich deszczy. Wystarczyło jedno oberwanie chmury, by część ulicy znalazła się pod wodą. Barykady z worków z piaskiem, które mieszkańcy co roku ustawiali wzdłuż swoich posesji, tylko w małym stopniu powstrzymywały żywioł.

- To się skończy wraz z oddaniem zbiornika. Wiemy że jest to najbardziej newralgiczne miejsce, najniżej położone przy kolektorze VI. Kolektora który odwadnia ponad 200 hektarów i powstał na początkach ubiegłego wieku. On prowadzi wodę z osiedla Niepodległości aż do rzeki w Parku Kultury i Wypoczynku. Kolektor jest niewydolny i w momencie nawalnego deszczu zalewane jest najniżej położone miejsce. Na szczęście obok są idealne warunki, by powstał tam zbiornik rozsączający – mówił na łamach „Głosu” Tomasz Orłowski, gdy ZIM we wrześniu 2022 roku podpisał umowę z wykonawcą inwestycji.