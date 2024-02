Krystyna Danilecka-Wojewódzka powalczy o drugą kadencję prezydentury w Słupsku

- I zastanawiałam się. Miałam bardzo ciekawą propozycję startu w wyborach na senatora, powtarzaną wielokrotnie, ale odrzuciłam tę propozycję jednoznacznie. Po pierwsze dlatego, że jest to zawsze dopisywanie się do określonej partii politycznej, a ja mam te komfort, że zawsze byłam bezpartyjna. I jest to bardzo dobre uczucie bycia niezależną. W samorządzie jest to szczególnie ważne. Mamy realizować zadania bardzo konkretnych środowisk społecznych, bycie w niezależności pozwala na to, że z każdym innym środowiskiem łatwiej się porozumieć – mówiła Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Z Krajowym Biurze Wyborczym 2 lutego został zarejestrowany Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej „Łączy nas Słupsk”.

- Ze wszystkimi moimi kandydatami – a jest ich 31 – łączy nas właśnie Słupsk. Są to osoby bardzo rozpoznawalne w mieście, działające w każdej branży. Każdego łączy myśl, aby rozwijać nasze miasto. Kandydatów przedstawię już wkrótce, 2 marca. Dzisiaj informuję, że wierząc głęboko w to, że gdybyście mnie państwo zapytali, jaka część mojego życia stanowi praca w Słupsku i dla Słupska – to odpowiem, że najważniejszą. I skoro tak jest, skoro mam w sobie energię i siłę oraz perspektywę do realizacji wielu zadań, to deklaruję: startuję w najbliższych wyborach na urząd Prezydenta Miasta Słupska i proszę o poparcie mojego komitetu, moich kandydatów do Rady Miasta, mając nadzieję, że widzieliście, co przez ostatnie 9 lat mojej pracy w ratuszu realizowałam.

Bycie włodarzem miasta, to wielka odpowiedzialność, ale przede wszystkim zadanie do wykonania. A tym zadaniem jest tak budować miasto Słupsk, żeby współdecydować o przyszłości, bo na to mamy realny wpływ – mówi prezydentka.