Kwestia karetki w Miastku. Samorządowcy chcą, aby dysponował nią miejscowy szpital

Kilka dni temu wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz poinformowała, że minister zdrowia Izabela Leszczyna zatwierdziła aktualizację „Planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa pomorskiego" zwiększając liczbę dostępnych karetek do 113.

W dokumencie podano, że w województwie pomorskim od 1 stycznia 2024 roku funkcjonują łącznie 102 zespoły ratownictwa medycznego, w tym: 19 zespołów specjalistycznych i 83 podstawowe. Natomiast od 1 lipca 2024 roku będzie funkcjonowało łącznie 113 ZRM, w tym: 15 specjalistycznych i 98 podstawowych.

Zespoły specjalistyczne (oznaczone literą S) składają się z co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny. Zespoły podstawowe (oznaczone literą P) to co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Wśród tych zespołów nastąpiło przeniesienie ZRM z nocy na dzień (zmiany miejsc stacjonowania ZRM P) m.in. z Miastka do Trzebielina w dyżurze 12 godzina na dobę.