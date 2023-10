Marek Biernacki: Naszym celem są dwa mandaty w okręgu gdyńsko-słupskim i to się może udać

- To jest dobry wynik dla Trzeciej Drogi. Liczyliśmy na te 12-14 procent. Po to powstała Trzecia Droga, aby obywatele mili wybór. Ludzie mieli do wyboru całą paletę ugrupowań i mogli wybierać między Platformą, PiSem, Lewicą, Konfederacją, a ludźmi środka i spokojnymi. Co jest dla mnie istotne, od początku propagowałem ideę Środkowego Pomorza i widziałem, jaki był odzew w internecie i w wynikać wyborczych, bo to dla nich też jest istotne. Nie ukrywam, będziemy realizować tę ideę, nawet dość szybko, Planujemy uruchomić nasze działania w kierunku paktu środkowego Pomorza, czyli dla budowania tu portu głębinowego i trasy transportowej północ – południe biegnącej od Ustki na środkowym Pomorzu na Poznań i na Bydgoszcz.

Co do tworzenia koalicji w rządzie, zobaczymy, jak się będzie kształtował ostateczny podział mandatów. Pierwsza próba koalicji to będzie wybór marszałka Sejmu, po zatwierdzeniu wyników, nastąpią zaślubiny posłów, uruchomiony pierwszy Sejm i nastąpi wybór marszałka. Równolegle będą tworzone struktury rządu. Wszystko zależy od prezydenta i tego, kogo prezydent wyznaczy na premiera w tym pierwszym rozdaniu. Musimy być pokorni na wynik sondażowy, ale jeśli wynik ostateczny będzie zbliżony do sondażowego, wiadomo, ze to będzie próba nieudana i następny rząd będzie twoerzyła koalicja. Czy to będzie próba udana? Ja jestem ostrożny w wypowiadaniu sądów. Musimy poczekać na werdykt ostateczny.

Jeśli chodzi o mandaty, to naszym celem w okręgu 26 są dwa mandaty i prognozy pokazują, że jest na to szansa.

Czy coś mnie zaskoczyło?

- Duża frekwencja, zwłaszcza wśród młodych osób. Głos oddało dużo zdeterminowanych obywateli i dużo takich, którzy po raz pierwszy głosowali w ogóle. To jest bardzo budujące i świadczy o tym, do jakiego momentu doszliśmy, że ludzie tak masowo szli na wybory - mówi Marek Biernacki.