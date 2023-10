Miasto pokazuje, jak prawidłowo korzystać z bulwarów. Nad Słupią stanęły tablice informacyjne

Przygotowaniem pylonów zajął się Wydział Polityki Przestrzennej słupskiego ratusza. Tablice z podobnymi grafikami, utrzymane w spójnej stylistyce pojawiać się też mają w innych miejscach Słupska.

- Zadbaliśmy o to, żeby pylony pasowały do tego, co już mamy na bulwarach. Uważamy, że jest to najlepiej zaprojektowana przestrzeń publiczna w Słupsku, jest to przestrzeń, którą możemy się chwalić. Chcemy zadbać o to, żeby w dalszym ciągu wszystkie elementy, które tam się pojawią były spójne kolorystycznie, materiałowo i stylistycznie – mówi Beata Samborska z Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku.