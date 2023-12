Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA]

- Przez lata zastanawialiśmy się – i radni Rady Miasta, i urzędnicy – jak ten potencjał Starego Rynku lepiej wykorzystać. Podjęliśmy decyzję, że przede wszystkim musimy wyremontować samą płytę. Kiedy zostały zdobyte pieniądze, przystąpiliśmy do pierwszych procedur związanych z uruchomieniem tej inwestycji. W międzyczasie zdarzyła się rzecz, o której chyba niewielu z nas marzyło. Jest inwestor, słupszczanin, przedsiębiorca […], który postanowił, że ma takie marzenie, które chciałby spełnić, żeby odmienić tę historyczną część Słupska – mówiła przed prezentacją Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

- To jest projekt, mam nadzieję, historyczny. Marzyłem o tym projekcie od dłuższego czasu, ale sytuacja i okoliczności sprawiły, że mam zielone światło i mogę to realizować. Bardzo mi zależy na tym projekcie. Chcę zrobić coś dla miasta. Żyję tu, mieszkam, czuję się świetnie. Mam nadzieję, że ciężka praca architektów i współpracowników się spodoba – zwracał się do zebranych Sławomir Gojdź.

Po budynku dawnego kina Milenium, gdzie obecnie mieści się Biedronka pozostaną tylko wspomnienia. Nowa inwestycja będzie jednak w pewnym stopniu nawiązywać do tradycji obiektu z lat 60. - w środku znajdzie się bowiem miejsce na aulę mieszczącą 300 osób, w której będą mogły odbywać się wydarzenia kulturalne. Co warto podkreślić, architekci nie proponują odtworzenia historycznych elewacji. Jak podkreślają, ich koncepcja to nowe spojrzenie na tę część miasta.