O pieniądzach, drzewach na zabytkach i mieszkaniach. Sesja rady w Ustce

Radni podjęli uchwałę dotyczącą budżetu miasta, związaną z przyznaniem w grudniu 2023 roku pieniędzy z programu Polski Ład w wysokości 1,6 mln zł na II etap wymiany oświetlenia ulicznego. Jednak to 80 procent kosztów inwestycji i konieczne było zapewnienie wkładu własnego miasta. Wymiana opraw na energooszczędne obejmie między innymi ulice Wczasową, Kościelniaka, Osiedle Kwiatowe oraz parki. To w sumie około 800 opraw.

Rada przyjęła także Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku. W kolejnej uchwale znalazły się zasady przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych użytkownikom wieczystym. Kwoty ze sprzedaży nieruchomości zasilą budżet miasta.

Kolejne uchwały dotyczyły zabytków - zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotacje mają umożliwić właścicielom i użytkownikom tych obiektów realizację prac, a to z kolei ma poprawić stan techniczny i estetyczny zabytków, a tym samym przyczynić się do zachowania dziedzictwa kulturowego miasta. Radni przyjęli również Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Ustka na lata 2024-2027.

Pod koniec sesji radny Daniel Król, przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków podzielił się - jak to określił - refleksją na temat powiatowej komunikacji funkcjonującej w Ustce. Na to zwrócił komisji uwagę mieszkaniec Ignacy Stopnicki, który zaproponował, by obsługiwaną przez powiatowy PKS komunikację miejską, bezpłatną dla posiadaczy Usteckiej Karty Mieszkańca, uzupełnić także o kursy autobusów PKS przejeżdżających przez Ustkę.

- Wniosek komisji jest taki, by burmistrz przyjrzał się tematowi i porozmawiał ze starostwem - uzasadnił radny Daniel Król.