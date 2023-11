Panoramiczne schody na Górnej w Słupsku w remoncie. Rozpoczęła się inwestycja za blisko 1 mln 600 tys. zł

Rozmowy na temat przebudowy schodów rozpoczęły się ponad roku temu. Były jednak burzliwe i w toku wielu konsultacji społecznych pierwotny plan został mocno okrojony. Początkowy projekt zagospodarowania skarpy i schodów prowadzących z ulicy Górnej w ulicę Brzozową nie wszystkim się spodobał. Część mieszkańców obawiała się, że planowane punkty widokowe wyposażone w ławeczki sprzyjać będą organizacji spotkań towarzyskich przez młodzież, a okolica przestanie być spokojna. Już teraz schody na ul. Górnej cieszą się dużym zainteresowaniem młodych, szczególnie w okresie letnim.

Przypomnijmy, że nad ulicą Brzozową planowano początkowo budowę czterech platform widokowych, z których można by podziwiać panoramę miasta. Jednak jeszcze w listopadzie zeszłego roku mieszkańcy zebrali kilkaset podpisów przeciwko tym planom. Mieszkańcy mieli obawy, że będzie to miejsce nocnych imprezy, które utrudnią im życie.

Wszyscy jednak byli zgodni co do tego, że zrewitalizowana skarpa musi zostać objęta monitoringiem, czego pierwotny projekt nie zakładał.