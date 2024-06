Parada studentów przeszła ulicami Słupska. To początek juwenaliów w mieście

Tradycyjna parada studencka przeszła ulicami Słupska. To początek dwudniowego studenckiego święta. Jednym z przystanków był ratusz miejski, gdzie kierownictwo ratusza przekazało symbolicznie klucz do miasta Słupska. Juwenalia to czas wspólnej zabawy i świętowania, na które studenci zapraszają także mieszkańców miasta.

Łukasz Capar