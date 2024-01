PKS Słupsk z połączeniami na zachód. Przewoźnik kontynuuje współpracę z powiatem sławieńskim

Z kontynuacji współpracy zadowoleni będą też mieszkańcy gminy Redzikowo i gminy Kobylnica. Linie dojeżdżające do Sławna prowadzą bowiem przez miejscowości leżące w tych samorządach – Gać, Redęcin, Reblino, Runowo, Słonowice, Słonowiczki, Kczewo czy Bzowo.

- Ta współpraca przyczynia się do stabilności w transporcie. Zaspokaja potrzeby mieszkańców powiatu słupskiego i powiatu sławieńskiego – podkreśla Marcin Kowalczyk, członek zarządu powiatu słupskiego.

- Współpracujemy z powiatem słupskim, PKS Słupsk, już od trzech lat realizując dwa połączenia. Dzięki temu, mieszkańcy miejscowości wykluczonych społecznie mają możliwość dojechać do Słupska i do Sławna – mówi Andrzej Protasewicz, wicestarosta sławieński.

Powiat sławieński zawarł z PKS Słupsk umowę na funkcjonowanie linii 202 i 222 dojeżdżających do Sławna. To kontynuacja owocnej współpracy między przewoźnikiem a samorządem z województwa zachodniopomorskiego.

Starosta słupski, Paweł Lisowski, dziękował samorządowcom za pomoc i współfinansowanie organizacji przewozów na dwóch liniach kursujących do Sławna. Tomasz Kowalczyk, prezes spółki PKS Słupsk podkreślał, że dzięki środkom z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, możliwy jest ciągły rozwój siatki połączeń.

- Te kilka par autobusów, które zostaną uruchomione, będą powodowały, że mieszkańcy gminy Kobylnica będą mieli większą szansę dotarcia do różnych instytucji w mieście. Bardzo dziękuję, że doszło do takiego porozumienia – zaznacza Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica.

- Bardzo się cieszę z faktu podpisania tej umowy, dlatego że nasze dwie miejscowości – Gać i Redęcin - uzyskują cztery dodatkowe kursy. To ułatwia tym mieszkańcom przemieszczanie się – mówi Barbara Dykier, wójt gminy Redzikowo.

- To ważny moment dla naszych podróżnych, mieszkańców obu powiatów. Owocna współpraca dwóch powiatów – słupskiego i sławieńskiego – pozwala nam realizować komunikację na określonym poziomie. Zachować standardy przede wszystkim bezpieczeństwa, nowoczesności i dopasowania oferty do potrzeb przewozowych. W komunikacji zbiorowej nadrzędną zasadą jest to, że działa ona jak system naczyń połączonych. W komunikacji publicznej nie może być granic wyznaczanych przez powiaty i województwa – mówił. - Dzięki środkom z FRPA spółka, którą zarządzam może dostosować standard obsługi tych połączeń, może tworzyć bogatszą ofertę. Sieć połączeń jest stale wzbogacana o nowe rozgałęzienia, miejscowości. Jakość kojarzona jeszcze kilka lat temu z przedsiębiorstwem PKS zmieniła się diametralnie.

Przypomnijmy, powiat słupski (organizator przewozów na trasach regionalnych) otrzymał dofinansowanie w kwocie 131 mln złotych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Rekordowa dotacja umożliwi m.in. rozwój siatki połączeń PKS Słupsk. Do kasy samorządu wpływać będzie co roku, przez 10 lat, 13,1 mln złotych.