Plac budowy przekazany pod modernizację drogi. Prace ruszyły

Przebudowa drogi łączącej Bobrowniki z Grapicami miała ruszyć już ponad dwa lata temu. Droga miała zostać wyremontowana w ramach współpracy Powiatu Słupskiego i dwóch gmin, przez które odcinek ten przebiega – Gminy Damnica i Gminy Potęgowo. W 2019 roku gmina Damnica zapowiedziała, że prace ruszą w 2021 roku. Wszystko szło zgodnie z planem, bo w lipcu 2020 roku rozstrzygnięto przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi. Do tej pory jednak prace przy strategicznej dla obu samorządów inwestycji nie wystartowały. Głównym tego powodem była pandemia.

- Na powyższe składa się m. in znaczne wydłużenie obiegu dokumentów oraz wydłużenie terminów uzyskania opinii z uwagi na m. in. braki kadrowe w związku z epidemią wirusa COVID-19. Miało to bezpośredni wpływ na niemożność dotrzymania przez wykonawcę terminów umownych wykonania poszczególnych części dokumentacji projektowe – wyjaśniał wicedyrektor Bojkowski.

Ponadto w trakcie opracowania dokumentacji trwały uzgodnienia projektowe dotyczące projektu drogi ekspresowej S6 realizowanym na zlecenie GDDKiA Oddział w Gdańsku.

W końcu inwestycja mogła ruszyć, bo nie tylko zgromadzono niezbędne projekty i pozwolenia, ale przede wszystkim zabezpieczono jej finansowanie. Jej całkowity koszt to blisko 23 mln złotych.

Modernizacja drogi z Bobrownik do Grapic będzie polegała m.in. na przebudowie jezdni o szerokości 6 metrów i łącznej długości 7,25 km i ułożeniu nowej asfaltowej nawierzchni, przebudowie skrzyżowań, chodników, zjazdów, wykonaniu poboczy, przepustów, odwodnienia, a także oznakowania. Prace budowlane ruszyły od strony Bobrownik.