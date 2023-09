Postawione w referendum pytania dotyczą bardzo ważnych spraw

Zarówno pan, jak i ugrupowanie, które pan reprezentuje, weźmie udział w referendum 15 października. Dlaczego dążyliście do jego przeprowadzenia i dlaczego jest ono tak ważne?

Oczywiście, że weźmiemy udział w referendum. Jako Prawo i Sprawiedliwość, zawsze stawiamy głos naszych obywateli. Uważamy, że w kluczowych i fundamentalnych sprawach, które dotyczą naszego kraju, to właśnie Polacy powinni mieć możliwość wyrażania swojej opinii i podejmowania decyzji. Zachęcamy do tego, aby jak najwięcej Polek i Polaków wzięło w nim udział. W przeciwieństwie do naszych przeciwników politycznych nie boimy się głosu naszych obywateli. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk, który tak często podnosi kwestie demokracji, konstytucji, „unieważnia” referendum i de facto nie liczy się z głosami Polaków. Nie zgadzamy się z takim podejściem do woli obywateli. Każdy głos jest ważny, a wyniki referendum powinny być respektowane i uwzględniane w przyszłych procesach decyzyjnych - mówi Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i poseł na Sejm RP.