Prawie cztery miliony złotych na pomysły mieszkańców. Rusza nabór do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego

Z budżetu obywatelskiego finansowana jest chociażby budowa parków czy placów zabaw, organizacja koncertów, warsztatów i innych wydarzeń kulturalnych.

Swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać w kilku kategoriach - każda z nich dysponuje innym budżetem. I tak, na realizację zadań infrastrukturalnych lokalnych miasto przeznaczy 1,92 mln złotych (maksymalnie 480 tys. zł na jeden projekt). Zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie kosztować będą łącznie 1,2 mln złotych, a realizacja zadań społecznych wyniesie w sumie 500 tys. złotych (maksymalny koszt jednego projektu to 150 tys. złotych). Natomiast 250 tys. złotych oddano do dyspozycji mieszkańców na zadania infrastrukturalne szkolne (maksymalnie 250 tys. zł na jeden projekt).

- Projekty będzie można zgłaszać od 27 maja do 14 czerwca, czyli są trzy tygodnie na to, by opisać na formularzu swój pomysł. Co bardzo ważne – najlepiej już na tym etapie skonsultować go z odpowiednimi wydziałami – zobaczyć, czy miejsce wybrane do realizacji projektu jest miejskie, czy na przykład nie jest to działka prywatna lub czy możemy w tym miejscu planować takie inwestycje, o których myślimy – mówi Marta Makuch, wiceprezydent Słupska. - Co ważne, do wniosku musimy mieć listę 10 osób, które mieszkają w Słupsku i ten pomysł popierają – dodaje.