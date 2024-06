Prezydent Słupska z wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok

Głosowanie nad udzieleniem prezydent Słupska wotum zaufania poprzedziła dyskusja na temat raportu o stanie miasta za rok 2023 przygotowanego przez Krystynę Danilecką-Wojewódzką. Głos mogli zabrać także mieszkańcy, ale nikt nie zdecydował się dołączyć do dyskusji. Chętnie za to debatowali radni.

- Duży sukces to przede wszystkim powiększenie granic miasta i przyłączenie części sołectw gminy Redzikowo. Sukcesem na pewno jest realizacja 111 przedsięwzięć z dofinansowaniem zewnętrznym – to ponad 861 mln zł z czego 597 mln zł stanowiło dofinansowanie zewnętrzne, które pozyskało nasze miasto – stwierdziła radna Aleksandra Karnicka (Łączy nas Słupsk).

Zdaniem niektórych radnych, w ubiegłym roku szwankował w mieście nadzór nad inwestycjami.

- Jeśli chodzi o najgorsze dla mnie rzeczy, których nie ma w raporcie, to jest stan naszych inwestycji. Od wielu lat ciągnie się problem ze schroniskiem dla zwierząt, Emcekiem, węzłem komunikacyjnym, Armii Krajowej, niedoszacowaniem tych inwestycji – mówiła radna Beata Kątnik (Słupsk Wspólnie).

- Raport to laurka, nie znajdziemy tu tego, to co się nie udało, co nie wyszło, co wymaga poprawek – zwróciła uwagę radna Renata Stec (PO).