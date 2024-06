Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski bez wotum zaufania i absolutorium

Mnóstwo pytań radnych Koalicji Obywatelskiej wzbudził Raport o stanie miasta. Radni poruszali wątki głównie budżetowe dociekając, skąd wzięło się ponad 70-milionowe zadłużenie miasta i jakie są szanse na jego spłacenie. Urzędnicy tłumaczyli, że wszystkie podejmowane przez radę uchwały dotyczące finansów są pod kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej, która również nie ma zastrzeżeń do wykonania budżetu za poprzedni rok.

- Te uchwały – mówił o projektach uchwał udzielających wotum zaufania i absolutorium - to podziękowanie dla wszystkich państwa. Za waszą pracę bardzo wam dziękuję.

Na środowej sesji przed podjęciem najważniejszych uchwał usteccy radni zadawali mnóstwo pytań, najpierw do sprawozdania pracy burmistrza, a następnie debatowali nad Raportem o stanie "Gminy Miasto Ustka", co ma znaczenie dla udzielenia wotum zaufania. Rani nie zaakceptowali działań burmistrza opisanych w dokumencie.

Podobne zdanie wyraził radny Przemysław Nycz. Z kolei radna Lena Iwan-Kucia zaapelowała do pochylenia się również nad pracą rady poprzedniej kadencji, bo na wiele decyzji burmistrza miała wpływ rada. Lena Iwan-Kucia poprosiła o mandat zaufania dla burmistrza, a tym samym dla rady.

Jedna z ustczanek, której udzielono głosu, przedstawiła kilka uwag na temat Raportu. Wskazała między innymi, że brakuje mu podsumowania i poprosiła o nie burmistrza – by przedstawił mocne i słabe strony miasta oraz zagrożenia.

- Moja opinia jest negatywna – stwierdziła radna Marta Czternastek z Klubu Koalicji Obywatelskiej. - Mieszkańcy wybrali burmistrza, ale i wybrali też nas, po to, by rada kontrolowała pracę burmistrza. Liczę na to, że współpraca będzie prawidłowa. Chcemy zamknąć dzisiaj rok 2023 i pójść dalej, ale tamten rok oceniam negatywnie.

Burmistrz Jacek Maniszewski również zadeklarował współpracę.

– Nikt z nas nigdy nie kwestionował wyników wyborów, ale mój mandat znaczy tyle, ile pani mandat – tak radny Daniel Król odpowiedział radnej Marcie Czternastek. - Moja praca dla mieszkańców mojego okręgu jest dla nich ważna. Pracowałem rzetelnie przez 5 lat. Może zbyt mało się pani interesowała samorządem.

Radna Lena Iwan-Kucia zanegowała też zarzut radnej Marty Czternastek, że poprzedni radni nigdy nie prosili urzędników o dokumenty, a jedynie polegali na informacjach uzyskanych przez urzędników.