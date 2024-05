Komu i czym imponowało nadbałtyckie dwumiasto. Centralne Dni Morza Słupsk – Ustka 37 lat temu

Przypomnijmy, w roku 1987 była to w ówczesnym województwie słupskim druga edycja centralnych dnia morza – po ich pierwszych obchodach w 1978 roku. Tymczasem wracamy do tego, co w dziejach Ustki i Słupska zdarzyło się 37 lat temu i pewnie się nie powtórzy. Może poza wizytą „Daru Młodzieży”.

Ta szkolna, trójmasztowa korweta, zmienniczka muzealnego już „Daru Pomorza”, eksploatowana zaledwie o 5 lat, cumowała na redzie usteckiego portu. Powodowała ciżbę lądowych obserwatorów i fotografów, którzy uwieczniali swoje wizerunki na jej tle. Wielu żałowało, że nie ma jej bliżej, ale z swą długością 109 metrów i głębokością zanurzenia 6,6 metra nie mogła wpłynąć do portu Ustka, którego warunki nawigacyjne wynosiły odpowiednio 80 i 4 metry. Te zaś znakomicie wystarczały na wpłynięcie mniejszych żaglowców, min. „Mariusza Zaruskiego” i „Daru Szczecina”, na których obywały się okolicznościowe spotkania. A na co dzień i od święta związki żeglarstwa z morzem przypominał model starego żaglowca, umieszczony przed ustecką szkołą „dwójką”.