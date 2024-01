Prognoza pogody na najbliższy tydzień, zimowa plucha nam nie odpuści (zdjęcia)

Uwaga na silny wiatr

W poniedziałek wieczorem oraz we wtorek w ciągu nocy i o poranku na Pomorzu i Wybrzeżu nadal mogą rozwijać się liczne oraz silne marznące mgły i zamglenia. Poza tym utrzyma się z nami całkowite i duże zachmurzenie z przejaśnieniami, które przyniesie ze sobą przelotne oraz ciągłe opady marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem o zmiennym i silnym natężeniu. Dodatkowo niewykluczone są też lokalne burze śnieżne oraz z opadami gradu i krupy śnieżnej. Temperatura powietrza wyniesie od +2°C do +3°C. Wiatr na ogół będzie silny i porywisty z południowego – zachodu. W zamian tego w porywach będzie on dochodzić do 70-90 km/h. Ciśnienie atmosferyczne w kolejnych godzinach będzie bardzo rosnąć i się wahać oraz o północy na poziomie morza wskaże 1008 hPa.