Radni PiS chcą odwołania ze stanowiska rzeczniczki ratusza. Prezydent Słupska zwolnić urzędniczki nie zamierza [WIDEO]

- Jeżeli pani Monika popełniła jakąś niezręczność używając tego typu słów w odniesieniu czy kontekście, to oczywiście w jakiś sposób mnie dotyka. Tylko pamiętajmy – nie łączmy tej aktywności z funkcją asystentki prezydenta i rzecznika prasowego prezydenta miasta. Kiedy zapoznałam się z tą sytuacją, uczuliłam panią Monikę, że w jakiś sposób jest osobą działającą w sferze publicznej i że nawet w wymiarze osobistym, poza godzinami pracy, taką odpowiedzialność za słownictwo bierze. To jest jedyna konsekwencja, jaką podejmuję – uczuliłam i pouczyłam panią Monikę […]. Za moją, pewnie po części sugestią, świadoma tego, że to może także i mnie obciążać, zlikwidowała to konto. Podkreślam raz jeszcze – występowała tam nie jako Monika Rapacewicz, rzeczniczka prezydenta Miasta Słupska, tylko miała swój pseudonim. I uważam, że do tego prawo ma – stwierdziła prezydent. - Chciałabym, i ona i wszyscy moi pracownicy, żeby pewnych emocji wyrażanych w sposób językowo niepoprawny nie stosowali. Wszystko co mam do powiedzenia – podsumowała Krystyna Danilecka-Wojewódzka.