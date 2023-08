Szokujące wpisy urzędniczki słupskiego ratusza. Pluje jadem na PiS

Szokująca sprawa wypłynęła podczas sesji Rady Miasta Słupska 23 sierpnia, kiedy głos zabrała Anna Mrowińska, radna z Klubu PiS.

- Ta kwestia mnie zabolała, zszokowała i zbulwersowała. Zabolała mnie jako osobę wierzącą i jako członka Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Każdy z nas ma prawo do swoich poglądów politycznych i do wyrażania ich. To jest kwestia oczywista. Pod warunkiem, że sposób wyrażania ich odbywa się w sposób cywilizowany, zgodnie z pewnymi przyjętymi normami. Dotyczy to każdego, a już tym bardziej osoby, która pełni funkcje publiczne - zaczęła radna Mrowińska.

- Nie wiem, czy pani prezydent wie o tej kwestii, ale jako osoba, która zatrudnia rzecznik Urzędu Miasta, uważam, że powinna się pani o tym dowiedzieć. Jestem zdruzgotana, stąd moja wypowiedź jest tak emocjonalna. Do tej chwili miałam całkiem inne wyobrażenie o pani Monice (Rapacewicz - rzecznik UM w Słupsku - dop. red.) - jako osoby na poziomie, stonowanej i bardzo opanowanej, która pełni tę zaszczytną funkcję rzecznika prezydenta miasta. Tymczasem czytam na portalu społecznościowym takie wpisy pani Moniki, jak „pisowskie kur..y pier...olić” , katotaliban” . Czy pani rzecznik wie, co to jest taliban? To jest fundamentalistyczne islamskie ugrupowanie, talibska organizacja zbrojna! Porównywanie islamu do religii katolickiej? Mnie to bardzo zabolało i czuję się obrażona. Również czuję się obrażona wpisem „pisowskie kur..”, ponieważ jestem członkiem Klubu Radnych PiS. Jestem zdruzgotana postawą pani rzecznik. Takie sformułowania jak „do roboty pisowskie nieroby”, „minister to pajac, premier to tuman” są bardzo łagodne. Wulgaryzmu „kur*a” pani rzecznik używa jak przecinka - mówiła emocjonalnie radna Mrowińska, zwracając się do prezydent Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.