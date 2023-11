Radni przeciw przyjęciu dofinansowania na przebudowę Starego Rynku. Najpierw chcą poznać koncepcję lokalnego przedsiębiorcy

Na sesji Rady Miasta prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka przekazała radnym, że prowadzi konsultacje z przedsiębiorcą, który ma pomysł na zagospodarowanie przestrzeni, gdzie znajduje się budynek byłego kina milenium.

- Pismo czterech panów, że gotowi są sfinansować parking pod Starym Rynkiem skończył się tym, że z każdym z nich rozmawiałam osobiście. Sprawa jest o tyle nieaktualna, że jest globalna koncepcja, która dotyczy kina milenium, gdzie się mieści Biedronka i terenu za. Jest koncepcja, która mam nadzieję zyska akceptację. W grudniu powinniśmy pokazać tę koncepcję. To wszystko w formie współpracy ze słupskim przedsiębiorcą, słupskim kapitałem – mówiła prezydent.

Radni domagają się, żeby prezydent przedstawiła im pomysł zaproponowany przez przedsiębiorcę już teraz i skonsultowała go z nimi.

- Pani prezydent mówi, że prowadzi rozmowy z przedsiębiorcą, jakaś jest koncepcja, ale nam nie powie. Powie w grudniu. Dla mnie to jakaś dziecinada, bo powinniśmy być co najmniej włączeni, jeżeli pojawia się jakaś koncepcja. Byłoby to w dobrym tonie, żeby pozyskać w radzie poparcie. Bo wychodzi na to, że pani ustala jakieś zmiany do tego, co już zostało ogłoszone – mówił radny Paweł Szewczyk.