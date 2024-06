Rowerzyści omijają ją szerokim łukiem. Stacyjka rowerowa przy al. 3 Maja wciąż skąpana w ciemnościach

- Jestem bardzo ciekawy jaki jest stan realizacji tej obietnicy. Mamy rok 2024. Czy były to tylko kolejne puste słowa aktualnego dyrektora ZIM? Bo na stacji rowerowej trudno jest doszukać się spełnienia jego słów. Co więcej, stacja ulega coraz większej dewastacji, akty wandalizmu trwają nadal, libacje alkoholowe również. Może warto zainteresować się sprawą ponownie, gdyż nie wolno pozwalać na tolerowanie deklaracji urzędników samorządowych, które nie mają lub nie będą miały pokrycia w rzeczywistości – napisał do nas czytelnik, który problem nieoświetlonej stacyjki zgłaszał już dwa lata temu.