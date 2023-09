Rowerzysta, u którego znaleziono narkotyki trafił do policyjnego aresztu Sylwia Lis

Policjanci wczoraj w gminie Borzytuchom zatrzymali do kontroli rowerzystę. Przy 35-latku mundurowi z bytowskiej „drogówki” znaleźli narkotyki. Badanie narkotesterem wykazało, że mieszkaniec gminy Tuchomie jest pod wpływem amfetaminy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i w najbliższym czasie zostanie przesłuchany. Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.