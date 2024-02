Ruszył nabór do miejskiego Komitetu Rewitalizacji. Zasiądą w nim mieszkańcy Słupska

Czym zajmuje się komitet? Opiniuje i ocenia plany rewitalizacyjne, omawia z urzędnikami przygotowaną dokumentację techniczną dla różnych przedsięwzięć, sam uczestniczy w przygotowywaniu uchwał. Sugeruje władzy, co jeszcze należy zrobić na obszarze rewitalizacji.

- Każdy członek, na co najbardziej liczymy, służyć ma nam przede wszystkim pomysłem. Działając w określonym środowisku, lub doświadczając różnych problemów jest w stanie nam wskazywać to, co jest najbardziej potrzebne w procesie rewitalizacji - czy to inwestycje, czy to jakieś działania, które są ukierunkowane na poprawę sytuacji społecznej i materialnej mieszkańców – mówi Justyna Pluta. - Zachęcamy do udziału w takim komitecie, służeniu nam pomocą, ponieważ nie zawsze urzędnicy wiedzą najlepiej. Oczekujemy wsparcia mieszkańców w tym zakresie.