Rytmiczne dźwięki bębnów przywołają wiosnę. Impreza w słupskim Rondzie

- To impreza cykliczna, podczas której co roku tworzymy przestrzeń dla entuzjastów rytmu i bębniąc w grupie roztapiamy śniegi i witamy wiosnę! - zaprasza OT Rondo. - Tworzymy też pole do nauki poprzez zapraszanie ekspertów, entuzjastów gry na bębnach i kultury afrykańskiej. Dajemy przestrzeń na występ dla osób, które „bębnią” na zajęciach w OT Rondo.

Początek o godzinie 11. Pierwszy punkt programu to afrykańska gra edukacyjno-sensoryczna, prowadzenie Tomasz Murawski (Afrotuba, Wrocław). W ramach gry:

- warsztaty rytmiczne, pokaz autentycznych instrumentów afrykańskich,

- warsztaty plastyczne- tworzenie eko instrumentów,

- pokaz slajdów oraz instrumentów, strojów i innych artefaktów z podróży do Afryki.

Koszt udziału w rodzinnej grze edukacyjno-sensorycznej - 30 zł/osoba.

Godz. 13 - pokaz grup bębniarskich "Szajka” oraz „BębniMy” (wstęp wolny).

Godz. 13.30 - warsztaty bębniarskie dla dorosłych, Tomasz Murawski. Organizator zapewnia instrumenty. Koszt udziału w warsztatach- 50 zł.