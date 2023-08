Sto tysięcy na ochronę jarzębów przy ul. Lipowej. Słupsk zielonym miastem

- Zabytkowa aleja przepięknych drzew będzie przez miasto modernizowana, drzewa będą stosownie przycinane i odnawiane. Podkreślę, że są one w rejestrze zabytków przyrody. Wspomnę, że Słupsk należy do najbardziej zielonych miast w skali kraju. Tym bardziej cieszy, że będziemy mogli inwestować w przyrodę - mówił Marek Goliński, wiceprezydent Słupska na konferencji, podzcas której podpisano umowę na przekazanie dotacji.

- Cieszy, że Słupsk dba o drzewa, które są infrastrukturą krytyczną. Te 18 jarzębów szwedzkich to żywy organizm, który daje możliwość obniżenia temperatury, zatrzymania wody, stworzenia warunków ekosystemowych dla bytowania zwierząt, ochrona przed hałasem zatrzymanie pyłów. Cała masa pozytywnych zjawisk. Cieszy, że Słupsk podchodzi do tematu odpowiedzialnie. Niejednokrotnie w innych miastach odbywa się to w sposób nonszalancki. Właściwa pielęgnacja, dbanie o koronę - właściwe przycinanie to niezwykle istotne dla funkcjonowania ekosystemów - mówił Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach otrzymanej dotacji zostaną przeprowadzone prace pielęgnacyjne na dwustronnej alei jarzębu szwedzkiego obejmującego 18 sztuk drzew rosnących wzdłuż ulicy Lipowej w Słupsku. Zakres prac pielęgnacyjnych obejmuje wykonanie cięć sanitarnych drzew, czyli usunięcie gałęzi obumarłych, połamanych, zastosowanie wiązań elastycznych zabezpieczających drzewa przed rozłamywaniem się, wykonanie cięć wycofujących koronę drzew i tym samym przebudowanie środka ciężkości drzew, tzw. mulczowanie gleby w obrębie strefy ochronnej drzewa warstwą kory o grubości 10 cm, zablokowanie możliwości parkowania pod koronami drzew, odtworzenie przedmiotowej alei jarzębów poprzez nasadzenia 10 sztuk młodych drzew oraz nasadzenie roślin cebulowych poprawiających estetykę miejsca.