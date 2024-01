Stocznie w Ustce. Pierwsza i jedyna monografia. Spotkanie z autorami

Pięknie wydana książka już jest na półkach, a autorzy w czwartek 18 stycznia zapraszają na godzinę 17 do Biblioteki Miejskiej w Ustce. Będzie można posłuchać opowieści, jak powstawała olbrzymia praca poświęcona Stoczni Ustka, zadedykowana stoczniowcom, którzy przyczynili się do jej powstania, rozwoju i funkcjonowania na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Będzie też można porozmawiać z autorami i powspominać dawne czasy, kiedy o budowanych w Ustce jednostkach słyszał cały świat. Ale też o pradziejach szkutnictwa w Ustce.

- Zapraszamy na spotkanie z autorami pierwszej monografii usteckiej stoczni "Stocznie w Ustce. Tom I. Szkutnictwo. Pradzieje. Historia. Socjologia" Władysławem Golińskim i Zbigniewem Miecznikowskim – zachęca do udziału w wydarzeniu Agnieszka Klimaszewska-Kargul, dyrektorka Biblioteki Miejskiej w Ustce. - Autorzy są byłymi pracownikami Stoczni Ustka. Władysław Goliński jest absolwentem Politechniki Koszalińskiej, rozpoczął pracę w Stoczni w 1975 roku w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym jako konstruktor. Zbigniew Miecznikowski to absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, który zaczął pracę w Stoczni Ustka w 1977 roku w Biurze Handlowym. Monografia jest efektem przypadkowego spotkania autorów na ulicy Dworcowej w Ustce, prowadzącej do Stoczni, w której przepracowali ponad 20 lat i półtorarocznej pracy nad książką.