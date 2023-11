Strefa Kobiet ze Skrzydłami Mocy - przedsiębiorcze słupszczanki założyły klub i będą działać

Podpisać się po tym mottem mogą cztery założycielki Strefy Kobiet, jak o sobie mówią, cztery filary. Oto one (wizytówki pochodzą profilu Strefy Kobiet na FB):

Agnieszka Dobosz. Ekspertka w dziedzinie finansów i zarządzania. Jest ceniona za wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego klientów, pomagając im w wyznaczaniu celów i strategii. Członkini zarządu Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Prowadząc firmę Fabryka Biznesu i Finansów, skupia się na rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Interesuje się kryminałami, naturą i jest ciekawa świata i jego tajemnic. Jej sentencja: "Celebruj momenty, a nie eventy".

Aneta Matyjaszek. Coach od zmiany zawodowej, certyfikowana trenerka umiejętności psychospołecznych i doradczyni zawodowa.

Wspiera kobiety nastawione na rozwój i gotowe na zmiany zawodowe. Autorka ebooków o zmianie zawodowej oraz książki „Trzy góry do zdobycia. Jak odpocząć i odnaleźć drogę do siebie”. Miłośniczka lasu, bliskości z naturą i spotkań z ciekawymi ludźmi. Jej sentencja: "Jestem odważna, bo wiem, że to nie strach zaprowadzi mnie tam, gdzie chcę, tylko odwaga".