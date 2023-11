Trwa remont ulicy Leśnej w Bierkowie. Mieszkańcy skarżą się na organizację ruchu

- Organizacja tego remontu, wyjazdy, dojazdy – to po prostu koszmar. Utrudnienia trwają z przerwami, po 2-3 dni. Każdy rozumie utrudnienia. Dla nas jest istotne, że remontują naszą drogę. Cieszymy się z tego. Ale dajcie nam szansę na to, żebyśmy mogli bezproblemowo odwieźć dzieci do szkoły, sami dojechać do pracy. Wszyscy są zawsze spóźnieni, tylko dlatego, że ktoś nie do końca o nas myśli – powiedział w rozmowie z „Głosem” zbulwersowany mieszkaniec Bierkowa.

Bywało, że i wjazd na posesję nie był możliwy, bo koparka zastawiała jedyną drogę. Mieszkańcy twierdzą, że nie wytyczano odpowiednich objazdów, ani nie dbano o odpowiednie oznakowanie trwających robót. Martwią się, że gdy dojdzie do nieszczęścia, na czas do ich domostw nie dojadą służby.

- Chodzi o ludzkie podejście. Dajcie nam znać, jako mieszkańcom, co dzieje się na drodze. Powiedzcie nam, że będą jakieś utrudnienia, że w poniedziałek nie wyjedziemy ze swoich posesji. Zróbcie jakąś podsypkę, żeby można było wyjechać. Tam nikt się takimi rzeczami nie przejmuje – relacjonuje mieszkaniec Bierkowa. - Ostatnio mieliśmy dostawę kilku ton opału. Trzeba było to nosić od strony ulicy Strumykowej przez góry i pagórki.