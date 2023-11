Trzy szczeniaczki porzucone w kartonie przy drodze w gminie Ustka. Maluchy szukają domu

- Nasza była wolontariuszka zobaczyła ten karton. Pracując w schronisku miała do czynienia z podobnymi sytuacjami, wiedziała, jak bezduszni potrafią byc ludzie, ten karton wzbudził się czujność. Zatrzymała się i zobaczyła maleńki pyszczek wystajacy przez otwór w kartonie. Gdy go otworzyła, okazało się, że wewnątrz są szczeniaki - opowiada Michaela.

- Tego się już nawet nie da nazwać… Draństwo? Bezduszność? Barbarzyństwo? Czy zwykła ludzka głupota? Dzisiaj do schroniska trafiły trzy szczeniaczki zostawione przy głównej drodze w Duninówku gminie Ustka. Szczenięta miały wiele szczęścia, że ktoś je zauważył i nie przeszedł wobec nich obojętnie - mówi Michaela, wolontariuszka w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku.

Kto porzucił zwierzęta? Tego pewnie się nie dowiemy. Szczeniaki trafiły do schroniska. To trzy suczki.

- Wszystkie trzy dziewczynki są już bezpieczne, nakarmione, zważone i zachipowane. Teraz - po tak traumatycznej przygodzie, jaką było wrzucenie ich do kartonu i zaklejenie taśmą - nie pozostało im nic innego jak tylko pójść smacznie spać. Już są wśród ludzi, którzy dadzą im tyle serducha, ile tylko wlezie, by później wypuścić w świat do fajnych domków - mówi wolontariuszka, która pokazuje maluchy i je przedstawia: - Przed wami Batmanka - uszami przeznaczenia nie oszuka - całe 1,6 kg szczęścia. Robinka -urocza kłapoucha - 2,2-kilogramowa kuleczka i największa Marvelka - całe 2,5 kg.

Szczeniaki będą teraz zaszczepione i odrobaczone.

- Wyglądają na zdrowe, są wesołe, lgną do człowieka. Mają około 2,5-3 miesiące. Nie widząc ojca ani matki, trudno stwierdzić, jak duże urosną. Po tym, jak zareagują na szczepienia, pani doktor oceni, czy od razu nadają się do adopcji - mówi Michaela.