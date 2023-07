Uwaga, wielkie zmiany w Parku Kultury i Wypoczynku. Nie będzie wejścia od ulicy Zamkowej

Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się pierwszy etap rewitalizacji Parku Kultury i Wypoczynku. Szykują się duże zmiany za – bagatela - 24 mln złotych. Niestety, przez niemal rok nie będzie dostępu do wszystkich stref rekreacyjnych. Wyciętych też zostanie trochę drzew.

Już w poniedziałek, 24 lipca, teren parku obejmujący alejkę od ul. Zamkowej do fontanny włącznie oraz teren placu cyrkowego zostanie przekazany wykonawcy. W miarę postępów robót budowlanych przekazywane będą kolejne części parku w celu realizacji następnych etapów inwestycji. - Park jest piękny, jednak są takie miejsca, które wymagają renowacji, choćby plac z fontanną – mówi Marta Makuch, wiceprezydentka Słupska, która zapewnia, że po renowacji będzie jeszcze ładniej.

Póki co, mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo już od przyszłego tygodnia nie będzie wstępu do strefy z fontanną. W ogóle nie będzie wejścia do parku od ulicy Zamkowej. - Nareszcie wchodzimy w długo oczekiwaną fazę robót budowlanych dotyczących przebudowy i rewitalizacji. Już w przyszłym tygodniu nastąpi przekazanie placu budowy pod pierwszy etap, który obejmie plac z fontanną. W związku z tym planujemy zamknięcie części parku od strony ulicy Zamkowej. Wszystkie etapy będą prowadzone w uzgodnieniu ze Słupskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Słupsku, aby jak najmniej utrudnień wprowadzać dla użytkowników parku – mówi Ludmiła Wiczkowska, zastępca dyrektora w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. - Inwestycja jest realizowana według formuły „Zaprojektuj i wybuduj”. Jesteśmy w fazie uzyskiwania pozwoleń na pozostałe elementy. Plac budowy będzie przekazywany wykonawcy etapami. Całkowite zakończenie robót planowane jest na wiosnę 2024 roku.

Nie oznacza to jednak, że do parku w ogóle nie będzie wstępu przez najbliższy rok. - Naszym zamierzeniem jest, aby dostęp do parku był od ulicy Rybackiej, ponieważ jest to droga ewakuacyjna, jedyna w parku i zawsze musi być drożna. Będzie też dostęp do istniejącego punktu gastronomicznego oraz do naszej przystani kajakowej – mówi Agnieszka Klimczak, dyrektor SOSiR w Słupsku. - Cały czas będziemy się starali, aby podczas każdego etapu przebudowy – a jest ich siedem – była możliwość korzystania z parku w sposób bezpieczny.

Przypomnijmy, że umowę na modernizację Parku Kultury i Wypoczynku zawarto 24 sierpnia 2022 roku. Przetarg wygrała firma Sorted z Piaseczna, która wyceniła zakres prac do wykonania na nieco ponad 24 mln zł. Modernizacja Parku będzie polegała na zagospodarowaniu terenu poprzez utworzenie różnych stref: aktywności, sportu, relaksu oraz rozrywki.

- Pierwsza strefa to Plac z fontanną, gdzie już w najbliższym czasie odbędą się demontaże istniejących urządzeń oraz takie przebudowanie niecki fontanny, aby było ono bezpieczne dla najmłodszych. Strefa nr 2 to Plac spotkań z wejściem od strony ul. Moniuszki. Strefa nr 3 to Plac cyrkowy, strefa nr 4 to Strefa imprez plenerowych, strefa nr 5 to Plaża miejska trawiasta nad rzeką oraz strefa 6 – Górka saneczkowa – informuje Ludmiła Wiczkowska.

W każdej ze stref szykują się zmiany.

- Na Placu cyrkowym powstanie ogromny plac zabaw z fantastycznymi obiektami dla mniejszych i większych użytkowników. Jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwoleń na budowę. W ramach planowanej inwestycji uwzględniono także przebudowę i rozbudowę alejek parkowych, budowę stref zabaw, sportu i aktywności dla dzieci i młodzieży, miejsc integracji i wypoczynku, polany piknikowej, budowę wielofunkcyjnego zadaszenia w części centralnej Parku wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i sanitarnym, budowę górki saneczkowej, zagospodarowanie zielenią, elementami małej architektury, wykonanie oświetlenia alei i miejsc aktywności.

Realizacja zadnia obejmie przebudowę placu z fontanną, placu cyrkowego, górki saneczkowej, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. Powstanie też strefa imprez plenerowych oraz plaża miejska. Istniejąca zieleń zostanie poddana pielęgnacji, a także zostanie uzupełniona wieloma nowymi nasadzeniami. Park zyska nowe elementy małej architektury oraz oświetlenie.

Na terenie Parku projektuje się alejkę asfaltową o szerokościach od 3m do 5m. Alejka głównego traktu o szerokości 4m poprowadzi od ul. Zamkowej przez całą długość Parku wzdłuż rzeki do Mostu Czołgowego, dzięki czemu Park zyska wygodne połączenie z rewitalizowanym śródmiejskim odcinkiem bulwarów rzeki Słupi.

Główny trakt zostanie podkreślony zatoczkami w kształcie łezki oraz oświetleniem posadzkowym.

Zatoczki będą wyposażone w przeszkody, które stanowią zarówno rodzaj siedzisk jak i formy przeszkód dla rowerzystów/rolkarzy/użytkowników hulajnóg i deskorolek.

Ideą koncepcji przebudowy głównego traktu pieszego jest umożliwienie wszystkim mieszkańcom wygodnego i bezpiecznego przemieszczania się po przestrzeni całego Parku oraz połączenie poszczególnych stref.

A jak będą wyglądały poszczególne strefy?

- Strefa 1 – Plac z fontanną

Przebudowie podlegać będzie istniejąca niecka fontanny, wokół której zostaną zlokalizowane urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci z najmłodszej grupy wiekowej. Wypłycenie dna fontanny o ok. 45 cm oraz wypełnienie jej nawierzchnią bezpieczną poliuretanową pozwoli na zwiększenie przestrzeni do rozlokowania urządzeń zabawowych. Projekt przewiduje zejście pozwalające na swobodny wjazd z wózkiem dziecięcym bądź na wózku inwalidzkim.

- Strefa 2 – Plac spotkań

Skrzyżowanie alejek głównych w centralnym punkcie Parku stanowić będzie miejsce spotkań, które zostanie podkreślone użytkową małą architekturą oraz oświetleniem.

- Strefa 3 – Plac cyrkowy

W centralnej części Parku zaprojektowano wielofunkcyjny i wielkoprzestrzenny plac aktywności ruchowych. W jej skład wejdą urządzenia do wspinaczki, zjeżdżania, bujania, skakania, itp. Dla urozmaicenia teren ten zostanie ukształtowany w postaci pagórków o zmiennej wysokości, które w swojej idei stanowią część rekreacyjną placu.

Nawierzchnie stref aktywności i pagórków wykonane zostaną z kolorowego poliuretanu. Zaprojektowano także instalację oświetleniową dla całej strefy jako maszty łamane o zróżnicowanej wysokości do 6m. Jako rozwiązanie oświetleniowe zaproponowano miks opraw parkowych oraz specjalnie dobranych projektorów symetrycznych i asymetrycznych, wyposażonych w antyolśnieniowe osłony. Zapewni to równomierne i niestandardowe oświetlenie terenu, co umożliwi korzystanie z placu po zmroku, a z drugiej strony – podkreśli unikalny charakter przestrzeni.

Całość zostanie uzupełniona o wolnostojące urządzenia zabawowe i małą architekturę, w tym zamgławiacze, a także zieleń.

- Strefa 4 – Strefa imprez plenerowych

Strefa imprez plenerowych - błonia, została zaprojektowana jako otwarta przestrzeń trawiasta. Przebudowa obejmie likwidację istniejącego ogrodzenia oraz żywopłotu, pozwoli na otwarcie przestrzeni dla odwiedzających. W projekcie przewidziano przedłużenie osi i kontynuacji ciągu komunikacyjnego, stanowiącego przedłużenie istniejącego wejścia od ul. Moniuszki w kierunku zakola rzeki. Dla obsługi imprez plenerowych na terenie błoni projektowano drogę oraz dodatkowy ciąg pod imprezy okolicznościowe z miejscem na np. foodtrucki i zadaszoną wiatę z dojazdem. Istniejąca wiata posadowiona na betonie zostanie rozebrana.

- Strefa 5 – Plaża miejska

Projektuje się trawiastą plażę miejską w zakolu rzeki. Zaprojektowano infrastrukturę wypoczynkową w postaci leżaków oraz ławek ze stołami, uzupełniono zieleń przy korycie rzeki i ciągu komunikacyjnym. Zaprojektowano oświetlenie, które pozwoli na korzystanie z tej części parku po zmroku.

- Strefa 6 – Górka saneczkowa

Górka saneczkowa została powiększona do wys. 4,1m i przesunięta w stronę SOSiR. Na szczycie utworzono większą wierzchowinę, stanowiącą punkt widokowy.

- Parking przy ul. Rybackiej

Przewidziano 28 miejsc postojowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja planowana jest do zakończenia na wionę 2024 r. Niestety, planowana jest też wycinka niektórych drzew.

- Nie da się przeprowadzić inwestycji bez niezbędnych wycinek. Dokonaliśmy szczegółowej inwentaryzacji i selekcji. Będą dokonane tylko takie wycięcia, które są niezbędne – zapewnia Wiczkowska.

