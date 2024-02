W Miastku był kiedyś rynek. Teraz go nie ma i nie ma centrum miasta. Zobaczcie stare zdjęcia i pocztówki

Gdzie jest centrum Miastka?

Gdzie jest centrum miasta? Niektórzy za centrum Miastka uważają rejon ulicy Dworcowej i Grunwaldzkiej z parkiem miejskim oraz biblioteką i Centrum Informacji Turystycznej. To jest centrum, ale co najwyżej władzy administracyjnej. Przypomnijmy, że przed decyzją o przebudowie parku niektórzy nieśmiało sugerowali, aby spróbować zrobić z parku miejski rynek. Nie przebili się jednak przez zwolenników oazy miejskiej zieleni.

Przez Miastko przebiega obecnie tylko jedna linia kolejowa, ale kiedyś można było ruszyć stąd pociągiem w trzech kierunkach. Przed wojną symbolem kolejowych połączeń był kamienny most bytowski. Linia…

Czy centrum Miastka jest niedaleko od ratusza ulica Armii Krajowej? Tak, jeśli uznamy, że centrum to sąd, bank, poczta i płatny parking. Swego czasu zamykano ten parking i odbywały się tutaj imprezy m.in. Dni Miastka i starty rajdu Magam Trophy. Historyczne centrum Miastka było gdzie indziej. To obszar przy obecnym kościele Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych, a więc współczesna ulica Konstytucji 3 Maja i okolice.

Dawny rynek przy miasteckim kościele kościele

To, że dawniej lokalizowano miejskie rynki niedaleko kościołów, nie było niczym nadzwyczajnym. Pierwszy miastecki kościół wybudowano w rejonie obecnej ulicy Konstytucji 3 Maja już w XVI wieku. I choć oczywiście wtedy nie można było jeszcze mówić o rynku (choć wytyczano je już w średniowieczu), to jednak kolejne budynki powstały przy kościele i w ten sposób tworzyły się później główne ulice, a wraz z nimi rynek. Trudno jednak dokładnie określić, kiedy powstał miastecki rynek (Marktplatz). Przy rynku, poza kościołem, znajdował się magistrat, budynek policji, główne sklepy, hotele itd.

W połowie XIX wieku rozpoczęto przebudowę miasteckiego rynku poprzez wyburzenie części budynków, aby powiększyć plac. To z tego powodu rozebrano w 1857 roku magistrat i nieopodal wybudowano nowy. To był prosty dwukondygnacyjny budynek z poddaszem. Znakiem rozpoznawczym były dwie flagi, który powiewały przy głównym wejściu.

Oczywiście powstały też nowe kamienice. To właśnie wtedy (czyli w drugiej połowie XIX wieku) rozpoczęto brukowanie rynku.

Jak wyglądał miastecki rynek w końcu XIX i na początku XX wieku, można zobaczyć na wielu zdjęciach. Rynek był jednym z głównych motywów miasteckich pocztówek. Główny plac miasta prezentował się okazale. To na nim odbywały się wszystkie ważne uroczystości, manifestacje, imprezy. Dwa razy w tygodniu rynek zamieniał się w plac targowy. Na zdjęciach widać nawet kilkadziesiąt konnych wozów, z których sprzedawano rolne płody, choć nie tylko. Przy rynku stał pomnik Bismarcka. Główną ulicą wychodzącą z rynku była obecna ulica Konstytucji 3 Maja i Armii Krajowej. Przedwojenny rynek i większość budynków przy nim zlokalizowanych przetrwało do marca 1945 roku, kiedy do Miastka (wtedy Rummelsburga) wkroczyła Armia Czerwona. Rosjanie zniszczyli budynki, oszczędzając w zasadzie tylko kościół.