W ten weekend w Rowach mocne uderzenie. Przegląd paradnych orkiestr dętych

- Już w sobotę amatorzy mocnego orkiestrowego grania będą mieli swoje święto. W tym roku odbędzie się 13. edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach, organizowanego przez Centrum Kultury Gminy Ustka i Gminę Ustka – mówi Renata Świąder-Pijanowska, dyrektor CKGU. - Muzyków oraz wspierające ich grupy mażoretek będzie można podziwiać i zobaczyć w akcji przez dwa dni.

W sobotę 5 sierpnia o godzinie 16 rozpocznie się prezentacja dynamicznej musztry paradnej na trasie obejmującej ulice Kościelną i Słoneczną. Po niej orkiestry pomaszerują do muszli koncertowej, usytuowanej w Parku Kultury i Wypoczynku, na deskach której dokonają prezentacji scenicznej.

- W tym roku utworem obowiązkowym będzie Captain America Marsch Alana Silvestriego w aranżacji Paula Murthy. Pozostałe trzy kompozycje to repertuar dowolny, zatem widzowie mogą spodziewać się wykonania znanych standardów muzyki polskiej i światowej - zachęca Renata Świąder – Pijanowska. - W drugim dniu przeglądu, czyli 6 sierpnia, wszystkie orkiestry wspólnie wykonają takie utwory jak Od Tatr do Bałtyku, Happy Marcing i Orkiestry Dęte. Warto podkreślić fakt, że na czele trzyosobowego jury będzie stał Mirosław Chilmanowicz. W świecie muzyki orkiestrowej to postać wybitna. W swoim muzyczno-zawodowym CV Mirosław Chilmanowicz ma przede wszystkim prowadzenie od 1998 roku międzynarodowej sławy orkiestry Nadarzyn, która w 2017 roku zdobyła tytuł mistrza świata w konkurencji Street Parade podczas Mistrzostw w Tajlandii. To właśnie ta orkiestra towarzyszy od początku Jurkowi Owsiakowi i jego działaniom w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mirosław Chilmanowicz przez wiele lat był kapelmistrzem orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Jednocześnie organizatorzy informują i przepraszają za utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 5 sierpnia na trasie przemarszu orkiestr w godzinach 16-17. Po przemarszu odbędzie się prezentacja orkiestr w muszli koncertowej w Parku Kultury i Wypoczynku przy ul. Słonecznej. W niedzielę o godz. 16 nastąpi próba generalna, o godz. 17 wspólny koncert wszystkich orkiestr, a ok. godz. 18 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.