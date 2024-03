Walka o Bytów. W wyborach wystartuje 7. kandydatów na burmistrza (ZDJĘCIA)

Przedsiębiorcy, sportowiec, samorządowiec, dziennikarz

Zastępca burmistrza kandyduje na burmistrza

Kogo wystawia Prawo i Sprawiedliwość?

Burmistrzem także chciałby zostać Piotr Wroński. Kandydat wcześniej nie miał do czynienia z samorządem.

- Na co dzień jestem przedsiębiorcą a moje hobby to głównie sport i słuchanie muzyki. Jestem wiceprzewodniczącym „Klubu Biegacza - Goch Bytów” i korzystając z tej okazji chciałbym bardzo gorąco zachęcić naszych mieszkańców do aktywności fizycznej dla zdrowia ciała i umysłu - informuje na swoim profilu społecznościowym. - Lokalną polityką interesowałem się od zawsze i uważnie śledziłem jej bieg. Co mnie bardzo z intrygowało to czas kiedy szukaliśmy z małżonką miejsca w przedszkolu publicznym. Okazało się, że takiego miejsca dla ogromnej ilości dzieci nie ma i nie będzie. Zdziwiło nas to ponieważ we wszystkich przedszkolach publicznych w gminach ościennych takie miejsca były a w gminie Bytów nie. Wszystkie nasze dzieci zmuszeni byliśmy posłać do przedszkoli prywatnych gdzie cena za miesiąc pobytu była dużo, dużo wyższa. Następnie - opłaty za śmieci z roku na rok ogromne podwyżki. Bardzo nas również dziwiło połączenie opłaty za śmieci ze zużytą wodą bieżącą. Jak to jest możliwe, że im więcej się kąpiemy tym więcej płacimy za śmieci. Tylko w gminie Bytów istnieje takie powiązanie. We wszystkich gminach ościennych opłata za śmieci jest liczona od ilości mieszkańców w danym gospodarstwie domowym.

Jak twierdzi chciałby przywrócić oddział ginekologiczno-położniczy i zmniejszyć zadłużenie gminy.