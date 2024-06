Więcej miejsc dla autobusów i dodatkowe połączenie z Zatorzem. Nowa droga skomunikuje dworzec autobusowy z ulicą Sobieskiego

- W tym roku wybraliśmy już wykonawcę dokumentacji projektowej budowy połączenia pieszego, rowerowego i samochodowego od ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Banacha do nowo wybudowanego dworca autobusowego. W związku z postępami robót związanych z przebudową stacji Słupsk wiemy, że na przełomie tego i przyszłego roku znikną tory odstawcze, które blokowały możliwość wykonania bezpośredniego dojazdu, dlatego też wykorzystujemy ten czas na zaprojektowanie nowego połączenia i w tej chwili chcemy poznać głos mieszkańców odnośnie koncepcji, którą zaproponował projektant – mówi Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Budowa drogowego łącznika między terenem dworca a Zatorzem ma być możliwa dzięki postępującej inwestycji kolejowej, w ramach której likwidowane są tory odstawcze między terenem węzła transportowego a działkami przy ul. Sobieskiego. Obecnie, dojście i dojazd do nowego dworca autobusowego od strony Zatorza możliwy jest jedynie ulicą Towarową. To niedługo ma się zmienić. Urzędnicy wielokrotnie podkreślali, że dodatkowe połączenie drogowe z ulicą Sobieskiego umożliwi chociażby wprowadzenie na węzeł większej liczby autobusów miejskich.

Teren dworca będzie większy

- Przewidujemy także rozbudowę miejsc odstawczych dla autobusów. To jest szczególnie istotne, dotychczas nie mogliśmy tego wykonać w pierwszym etapie budowy dworca z uwagi na fakt, że w tej chwili są tam jeszcze tory wykorzystywane między innymi przez Intercity. Ten drugi etap to już będzie docelowe zagospodarowanie dworca, które umożliwi dojście i dojazd zarówno od strony ulicy Towarowej, jak i bezpośrednio z ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Banacha – tłumaczy Orłowski.

W tym roku miasto planuje zakończyć etap projektowy inwestycji. Budowa miałaby ruszyć w przyszłym. Ratusz planuje pozyskać pieniądze na realizację zadania ze środków zewnętrznych.

- Nie jest to długi odcinek, jest on możliwy do wykonania jak najbardziej w czasie jednego sezonu budowlanego – mówi dyrektor ZIM.

O opinię na temat projektu miasto pyta mieszkańców w konsultacjach społecznych. Potrwają one do 24 czerwca. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Artura Grottgera 13 oraz elektronicznie e-mail: [email protected] lub poprzez stronę https://slupsk.konsultacjejst.pl. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się 13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku przy ul. Plac Zwycięstwa 3, natomiast dyżury konsultacyjne: 5 i 19 czerwca 2024 r. w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Artura Grottgera 13 w godzinach 8:00 - 14:30, w pokoju nr 12, tel. 59 848 37 34.