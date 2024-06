Ruch wahadłowy na Bałtyckiej. Otwarcie przejazdu na Tuwima możliwe już we wrześniu. Postępują prace przy inwestycji kolejowej w Słupsku

Koleje zapewniają, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Kierowcy muszą przygotować się jednak na kolejne zmiany w ruchu. W przedostatni czerwcowy weekend, przejazd pod wiaduktem na ul. Bałtyckiej ma być całkowicie wstrzymany. To jednak dopiero początek kolejnych utrudnień.

- Jest szansa, że wznowimy ruch od 1 września, tak żeby utrudnienia były krótsze. To nam pozwoli wejść na kolejny obiekt - na wiadukt nad ulicą Grunwaldzką od września – poinformował Krzysztof Wrona z PKP PLK zaproszony na poniedziałkową konferencję władz miasta. - Planujemy ponowne zamknięcie ulicy Tuwima od września 2025 roku celem dokończenia pozostałej części wiaduktu, która obecnie użytkowana jest w ruchu kolejowym – dodaje.

W Słupsku postępują prace związane z rozbiórką wiaduktu u zbiegu ulic Tuwima i Szczecińskiej. Pierwotnie, termin zakończenia pierwszego etapu robót określono na listopad, jednak PKP PLK planują udostępnić przejazd pod obiektem już we wrześniu.

- Jesteśmy w trakcie uzgodnień z miastem oraz jednostkami miejskimi w zakresie realizacji prac na kolejnych wiaduktach – na ul. Bałtyckiej i ul. Grunwaldzkiej. Już prawie mamy uzgodnioną organizację ruchu na ulicy Bałtyckiej. Będzie konieczność zamknięcia drogi na weekend w zakresie rozbiórki istniejącej konstrukcji. Planujemy te prace 21-23 czerwca, po czym od 24 czerwca planujemy wprowadzić ruch wahadłowy pod obiektem, tak aby ruch samochodów był zachowany – mówi Krzysztof Wrona. - Nie możemy sobie pozwolić na taką sytuację, żeby zamknąć ruch drogowy równolegle na wszystkich trzech wiaduktach, stąd alternatywą jest ruch wahadłowy, który umożliwia przejazd. Dokonaliśmy analiz, które pokazują, że taki ruch wahadłowy przyczyni się pozytywnie do ruchu i nie będzie obciążał pozostałych czynnych przejazdów.

„Wahadło” na ulicy Bałtyckiej ma obowiązywać do 31 sierpnia. Prace przy wiadukcie na ul. Bałtyckiej będą się odbywać z zachowaniem ruchu pociągów. Od 1 lipca planowane są natomiast nocne zamknięcia wiaduktu przy ul. Grunwaldzkiej.

- To jest jeszcze w trakcie uzgodnień. W ciągu dnia ruch będzie możliwy – wyjaśnia Krzysztof Wrona.

Przypomnijmy, w ramach inwestycji PKP na stacji Słupsk przebudowane zostaną trzy perony. Będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia pod torami. Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji.

Nowoczesny system informacji pasażerskiej ułatwi orientację, a wyświetlacze poinformują o przyjazdach i odjazdach pociągów. Nowe lokalne centrum sterowania wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów. Na Słupi przebudowany zostanie most kolejowy, który umożliwi przeprowadzenie przez rzekę drugiego toru. Inwestycja obejmuje także przebudowę trzech wiaduktów kolejowych, przejścia podziemnego pod torami oraz pięć przepustów. W Kobylnicy Słupskiej, w ciągu linii kolejowej nr 202, zbudowany zostanie nowy peron, który zwiększy możliwości obsługi podróżnych na trasie Słupsk – Szczecin.

Zakończenie wszystkich prac budowlanych w ramach projektu planowane jest w 2026 r. Wartość robót to blisko 562 mln zł.