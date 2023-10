Wybory parlamentarne w powiecie bytowskim. Najwyższa frekwencja w Parchowie

Głosy są wciąż liczone

Dane wciąż spływają. Wszystko na to wskazuje, że najwyższą frekwencję w powicie bytowskim podobnie jak w latach minionych odnotowano w Parchowie i wyniosła ona z częściowych danych 75,89 procent. Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania w powiecie bytowskim to 57 036 tysięcy osób.

Dane z poszczególnych gmin:

- gm. Borzytuchom do godziny 17- 55,76%

- gm. Bytów do godziny 17 - 53,57 %

- gm. Czarna Dąbrówka do godziny 17 - 57,17%

- gm. Kołczygłowy - częściowa - 63,08%

- gm. Lipnica - częściowa - 67,89%

- gm. Miastko do godziny 17 - 50,90%

- gm. Studzienice - częściowa - 72,87%

- gm. Trzebielino częściowa - 62,02%

- gm. Tuchomie - częściowa - 64,59%

- gm. Parchowo - częściowa - 75,89%