Adam Sędziński, kandydat na prezydenta Słupska: Kandyduję, bo miałem dość ignorowania głosu mieszkańców

Adam Sędziński, kandydat na prezydenta Słupska z KWW Słupsk Wspólnie:

- Z pełnym zaangażowaniem zgłaszam swoją kandydaturę prezydenta Słupska. Zdecydowałem się na to, ponieważ miałem dość ignorowania głosu mieszkańców i niskiej jakości usług publicznych. W rozmowach z przedstawicielami instytucji, często padały odpowiedzi: "nie mamy pieniędzy", "nic nie możemy z tym zrobić, jest już za późno". To właśnie te doświadczenia skłoniły mnie do działania. Miasto nie należy do rządzących, a prezydent jest wynajętym przez mieszkańców managerem działającym na ich rzecz.

Jestem głęboko przekonany, że Słupsk zasługuje na więcej niż to, co otrzymuje obecnie. Wierzę, że możemy uczynić nasze miasto bardziej przyjaznym w kwestii dostępności, szeroko pojętej oferty społecznej, czy dbania o rozwój tego co w Słupsku kochamy najbardziej, czyli zielonej, czystej przestrzeni - bez straty dla biznesu.