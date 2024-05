Barbara Dykier: Zmiana granic była dla nas bardzo dotkliwa finansowo

Nasz samorząd wystąpił z wnioskiem o tzw. zwrot Płaszewka, jednak obejmuje on również ważną dla społeczności lokalnej inwestycję - Cmentarz historyczny w Bierkowie - mówi Barbara Dykier, wójt Gminy Redzikowo. - Należy tu zaznaczyć, że wniosek, który skierowaliśmy do Ministerstwa obejmuj tylko jedną trzecią terenów, o jakie została zmniejszona Gmina Redzikowo. Jednak, jak wielokrotnie podkreślałam, współpraca samorządów, to inwestycja w silny region, i chciałabym aby w tej kadencji udało nam się wspólnie działać na rzecz całego regionu.

Nasz samorząd wystąpił z wnioskiem o tzw. zwrot Płaszewka, jednak obejmuje on również ważną dla społeczności lokalnej inwestycję - Cmentarz historyczny w Bierkowie - mówi Barbara Dykier, wójt Gminy Redzikowo. - Należy tu zaznaczyć, że wniosek, który skierowaliśmy do Ministerstwa obejmuj tylko jedną trzecią terenów, o jakie została zmniejszona Gmina Redzikowo. Jednak, jak wielokrotnie podkreślałam, współpraca samorządów, to inwestycja w silny region, i chciałabym aby w tej kadencji udało nam się wspólnie działać na rzecz całego regionu.

Jest Pani wójtem kolejną kadencję – od 2013 roku - i nadal ma Pani ogromną chęć do działania. Jak się zmieniła gmina na przestrzeni ostatnich lat? Z samorządem związana jestem od ponad 30 lat. Praca w tak różnorodnej gminie jaką jest Gmina Redzikowo niesie za sobą wiele wyzwań, ale daje również sporo satysfakcji. Wszystkie udane inwestycje, zadowoleni mieszkańcy czy planowane przedsięwzięcia, to moja siła napędowa. Jestem dumna z tego jak dziś wygląda Gmina Redzikowo, jednak jej dzisiejszy wizerunek to zasługa wieloletnich planowanych działań i polityki inwestycyjnej. Nasz samorząd jest miejscem, gdzie ludzie chętnie się osiedlają, żyją. Mamy nowe, dobrze wyposażone szkoły, przedszkola, a nawet gminny żłobek. Jako jedna z nielicznych gmin wiejskich w Polsce możemy pochwalić się Parkiem Wodnym i Lodowiskiem. Cały czas ulepszamy infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Dbamy również o tradycję i zabytki. Swołowo – stolicy Krainy w Kratę czy rewitalizacja Pałacu w Lubuczewie są tego dobrym przykładem. Jakość usług społecznych, jakie oferujemy mieszkańcom, również są dla mnie powodem do zadowolenia. Ostatnie lata to również nadanie naszej gminie herbu, a także od stycznia br. zmiana nazwy z Gminy Słupsk na Gminę Redzikowo. Zarówno herb, jak i nowa nazwa – to działania, które ułatwiają identyfikację naszego samorządu w kraju, jak również za granicą.

Jakie ma Pan plany na tę kadencję? To będzie kontynuacja działań czy jakieś nowe pomysły do zrealizowania? Plany na tę kadencję mamy ambitne. Istotne inwestycje, jakie już teraz się dzieją, to między innymi uzbrajanie terenów inwestycyjnych w strefie inwestycyjnej Redzikowo, budowa drogi Jezierzyce-Redzikowo, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głobinie czy działania zmierzające do utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla dorosłych z niepełnosprawnościami w Lubuczewie.

Planujemy, aby w kadencji powstało Gminne Centrum Kultury w Siemianicach oraz przychodnia lekarska w Redzikowie. W dalszym ciągu będziemy inwestować w infrastrukturę drogową, ścieżki pieszo-rowerowe, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych czy przedsięwzięcia rekreacyjne i sportowe. Chciałabym, aby Gmina Redzikowo była atrakcyjną przestrzenią do życia, łączącą to, co daje nam środowisko naturalne, nowoczesność i dziedzictwo kulturowe.

W tej kadencji wspólnie z innymi samorządowcami i korporacjami samorządowymi będziemy czynić starania o zmianę przepisów prawa – Ustawy o o samorządzie gminnym, w zakresie zmiany granic. Obecne przepisy, nie regulują wielu kwestii, są niesprawiedliwe dla gmin, które tracą terytorium. Mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić to zmiany ustawy w tym zakresie.

Czy wśród inwestycji będą takie, które sprawią, że Gmina Redzikowo przyciągnie inwestorów, którzy np. zaoferują nowe miejsca pracy? Tak jak wspominałam wcześniej, trwa inwestycja uzbrajania terenów inwestycyjnych w Redzikowie, który, mam nadzieję stanie się dobrym miejscem do prowadzenia biznesu. Obecnie trwająca budowa drogi S6 czy modernizacja linii kolejowej, to ważne elementy z punktu widzenia przedsiębiorców. Uważam, że nasza wieloletnia współpraca z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, czy doświadczenie w obsłudze inwestora i komercjalizacji terenów inwestycyjnych w Płaszewku, pomogą przyciągnąć strategiczne inwestycje. Słupsk czyni starania, aby podebrać trochę terenów gminie. Z kolei Pani czyni starania, aby odzyskać utracone Płaszewko. Uda się? Jeśli tak - co mieszkańcy na tym zyskają, a co stracą? Te dwie sprawy są nierozerwalnie ze sobą związane. Zmiana granic, która weszła w życie od stycznia 2023 roku, była dla nas bardzo dotkliwa finansowo. Teren inwestycyjny Płaszewko to ponad 50 ha, który otrzymaliśmy jako rekompensatę za lokalizację tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że został on uzbrojony dzięki podatkom mieszkańców naszej gminy oraz środkom zewnętrznym. Była to nasza baza podatkowa, dlatego tak trudno pogodzić się z jego utratą. Kolejny projekt miasta, który ma na celu ponowną zmianę granic kosztem naszego samorządu, nie uzyskał pozytywnej opinii wojewody. Cała procedura zakończy się pod koniec lipca. Wyrażam głęboką nadzieję, że opinia pani wojewody, zyska poparcie w Warszawie. Nasz samorząd wystąpił z wnioskiem o tzw. zwrot Płaszewka, jednak obejmuje on również ważną dla społeczności lokalnej inwestycję - Cmentarz historyczny w Bierkowie. Należy tu zaznaczyć, że wniosek, który skierowaliśmy do Ministerstwa obejmuj tylko jedną trzecią terenów, o jakie została zmniejszona Gmina Redzikowo. Jednak, jak wielokrotnie podkreślałam, współpraca samorządów, to inwestycja w silny region, i chciałabym aby w tej kadencji udało nam się wspólnie działać na rzecz całego regionu.

Notka biograficzna

Barbara Dykier funkcję Wójta Gminy Redzikowo pełni od roku 2013. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Ekonomii, na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończyła również studia z zakresu Finansów Publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe Akademii Liderów Samorządowych na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od urodzenia związana z Gminą Redzikowo (wcześniej Gminą Słupsk). Przez 15 lat pełniła funkcję Skarbnika w Urzędzie Gminy Redzikowo. Aktywnie działa na rzecz rozwoju regionu słupskiego, pełni funkcje Skarbnika w Stowarzyszeniu Samorządowym S6 oraz Przewodniczącej Zgromadzenia Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Wideo Strefa Biznesu: Dzień Matki. Jak kobiety radzą sobie na rynku pracy